Sidney Magal ao lado dos Filipe Bragança e Giovana Cordeiro - Webert Belicio / Agnews

Publicado 27/05/2024 21:29

Rio - Diversos famosos se reuniram em um cinema no Leblon, na Zona Sul do Rio, na noite desta segunda-feira (27) para assistir à pré-estreia do filme "Meu Sangue Ferve por Você", sobre a vida de Sidney Magal.



Estiveram presentes Filipe Bragança e Giovana Cordeiro, protagonistas do longa, além de Emanuelle Araújo, Sheron Menezes, o ex-BBB Luigi e Magal.