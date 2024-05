Marcos Mion e a mulher - Reprodução/Instagram

Publicado 27/05/2024 11:13

Rio - Marcos Mion publicou uma declaração para a esposa, Suzana Gullo, e trouxe à tona a dificuldade que muitos homens têm em reconhecer a importância de suas parceiras em suas vidas. O texto foi publicado na última sexta-feira (24).

"Muita gente não tem coragem de assumir, mas eu assumo sem problema algum: sou dependente da minha esposa. Fato é que sem ela eu não sou nada. E não estou falando poeticamente... é literal!", começou ele. Na sequência, o apresentador afirmou que sua carreira só alcançou o sucesso com o apoio de Suzana.

"Por exemplo, nunca teria construído minha carreira, que, aliás, é nossa carreira, porque ela está do meu lado segurando muitas pontas para eu conseguir realizar o que todo mundo vê e acompanha. Coitado do homem bem-sucedido que o ego e o poder cegam a ponto dele achar que a mulher que está ao seu lado, dividindo a vida, não é responsável por tudo que ele conseguiu conquistar profissionalmente", continuou.

Mion e Suzana Gullo são casados desde 2005. "Nunca teria chegado ali sem ela. O que me permite focar e realizar meu trabalho com a obsessão e qualidade que faço é saber que ela está cuidando da única coisa que seria capaz de me fazer largar tudo: nossa família. Ela é meu equilíbrio. Minha segurança. Não só em relação aos nossos filhos, mas em relação a mim", concluiu.