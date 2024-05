Luísa Sonza anuncia lançamento de quatro novas faixas de Escândalo Íntimo - Reprodução / Instagram

Publicado 27/05/2024 12:08

Rio - A cantora Luísa Sonza publicou nas redes sociais um sequência de fotos, neste domingo (26), anunciando o lançamento de quatro novas faixas da segunda parte do álbum Escândalo Íntimo. "Sagrado & Profano", "Bêbada Favorita", "O Amor Tem Dessas (e é melhor assim)" e "You Don't Know Me" estarão disponíveis em todas as plataformas de streaming a partir de terça (28), à 00h. As músicas tem participações de Maiara & Maraísa, KayBlack e Caetano Veloso.

Além das novas faixas, a segunda parte do projeto incluiu o lançamento de "Escândalo Íntimo - O Filme". "Esse filme conecta todos os visuais que lancei até então, é um grande paradoxo na minha mente, sonhos e pesadelos que passam pela minha cabeça", escreveu Luísa anunciando a estreia.

Os internautas demonstraram animação com as novas músicas. "Artista demais", disse um seguidor. "Ansiosa por essa", comentou outra pessoa. "Vem, 'mami'! Estamos prontos!!!", escreveu um usuário das redes sociais.

Vale lembrar que a primeira parte do álbum foi lançado em agosto de 2023 com 18 faixas, como "Campo De Morango", "Penhasco2" e "Chico", que a cantora fez para o seu então namorado da época. Os dois terminaram o relacionamento logo após o lançamento da música, depois de Luísa descobrir que ele havia sido infiel.