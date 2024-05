Roberto de Carvalho mostra quadro de Rita Lee - Reprodução do Instagram

Publicado 27/05/2024 11:07

Rio - Viúvo de Rita Lee, Roberto de Carvalho mostrou aos seguidores, no Instagram, um quadro inédito pintado pela Rainha do Rock Brasileiro, que morreu aos 75 anos em maio do ano passado. Na obra, o casal aparece com os lábios bem volumosos. O músico, então, brincou sobre a tendência da harmonização facial.

"A onda é harmonização facial? A Rita fez há muitos anos essa pintura protótipo de nós dois antecipando o que seria essa nova onda", escreveu na legenda. Os fãs se comoveram com a postagem e comentaram o talento da artista. "Rita sempre a frente", afirmou um internauta. "Visionária total", disse outro. "Tão bom ver e rever as coisas que fazia , pensava. Ela continua viva em nós", destacou uma terceira pessoa.

Roberto e Rita Lee ficaram juntos durante 47 anos e tiveram três filhos, João, Antônio e Beto Lee.