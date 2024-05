Angélica anuncia novo programa - Reprodução de vídeo

Publicado 27/05/2024 12:12 | Atualizado 27/05/2024 12:50

Rio - Angélica anunciou, nesta segunda-feira, que comandará um novo programa no GNT e Globoplay: o "50 e Uns". Em um vídeo publicado no Instagram, a apresentadora se mostrou animada com a atração, sem data de estreia definida, que discutirá temas raramente discutidos por homens em público.

"Estou de volta ao Globoplay e GNT, mas agora para falar com os homens. Os "50 e Uns" está chegando para conversamos sobre assuntos raramente discutidos por eles em público. São temas megaimportantes, como corpo, família e desejo. E, neste papo, sempre teremos uma convidada. Nós vamos mostrar ou intervir como nós, mulheres, pensamos. Eu tô animada para mostrar para vocês tudo isso que nós estamos preparando. Em breve", disse a apresentadora no vídeo.

A legenda da publicação diz: "Ela está voltando! Ano passado, Angélica recebeu mulheres incríveis no programa 50 & tanto. Agora, sob o comando dela e na presença de convidadas especiais, são os homens que vão falar sobre temas superimportantes! Vem aí o Angélica: 50 e Uns, no GNT e Globoplay".