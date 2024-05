MC Binn ao lado da mãe, Mariza Ventura, no 'Altas Horas' - Divulgação / TV Globo

MC Binn ao lado da mãe, Mariza Ventura, no 'Altas Horas'Divulgação / TV Globo

Publicado 12/05/2024 10:52

Rio - MC Binn, de 30 anos, participou do programa "Altas Horas", da TV Globo, neste sábado (11), e deixou a sua mãe, Mariza Ventura, e os internautas bastante emocionados. O ex-BBB e funkeiro relembrou a adoção aos 18 anos.



"Eu fui expulso de casa aos 11, e depois que a minha mãe apareceu mudou a chave da minha vida, né? Porque era para eu ir para um caminho e fui pra outro. E, mesmo sendo pastora, ela sempre respeitou eu estar no funk, cantando assim. Então, ela me deu muita direção, me acolheu... Quando eu pedi pra ela me adotar, eu tinha 18 anos e nunca tinha ouvido um 'eu te amo'. Então, eu ouvi com 18 anos, uma coisa diferente. E ela já tá aqui até chorando", comentou o ex-BBB, virando-se para Mariza, que chorava ao seu lado. Os dois também cantaram juntos a música "Fico Assim Sem Você", de Claudinho e Buchecha.

MC Binn: "Quando eu pedi pra ela me adotar, eu tinha 18 anos e nunca tinha ouvido um 'eu te amo'" #AltasHoras #BBB24 pic.twitter.com/sXtn6uVRVF — gshow (@gshow) May 12, 2024

Após o depoimento, Sergio Groismann acrescentou sobre a relação de mãe e filho. "Vocês nasceram um para o outro, só não sabiam... Até os 18 anos", disse o apresentador.



Nas redes sociais, os seguidores de Binn fizeram diversos comentários sobre a homenagem. "A importância de um 'eu te amo'", disse uma internauta. "Ele tem uma história bonita, que bom que pôde encontrar um amor de mãe", falou outra. "História linda, merece um documentário", escreveu outro seguidor, referindo-se ao filme feito com Davi Brito, campeão do "BBB 24", que o funkeiro participou.

O programa também contou com a participação de outros famosos e suas mães, como Fátima Bernardes com Bia Bonemer, Arlindinho com Babi Cruz, Gabi Martins com Maíra Martins, Lucas Lucco com Karina Lucco e Sarah Beatriz com Monica Carvalho.