Primeiras imagens da séria ’Toda Família Tem’ são divulgadasDivulgação

Publicado 09/05/2024 11:31

Rio - As primeiras imagens da série "Toda Família Tem", estrelada por Pedro Ottoni, Solange Couto, Érico Brás e Maíra Azevedo, foram divulgadas pela Prime Video, nesta quinta-feira.

Com direção de Cris D’Amato e Yasmin Thayná, a comédia conta a história de Pê (Pedro Ottoni), um jovem de 19 anos cuja rotina muda repentinamente quando ele precisa retornar com a família para a casa da avó no Rio de Janeiro, onde sua vida privilegiada cheia de liberdade e conforto chega ao fim.

Ao mesmo tempo em que ele se adapta para conviver com toda a sua família debaixo do mesmo teto e todas as cômicas confusões da Família Silva, Pê também precisa lidar com seus próprios dilemas e inquietações típicos de um jovem mimado que busca se encontrar no mundo.



O elenco de "Toda Família Tem" ainda é formado por Gabriela Dias, Duda Pimenta, Sergio Loroza, Ramon Francisco, Bethânia Campos, Caique Ivo, Pedro Novaes e Anderson Muller, entre outros.