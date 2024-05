Astrid grava novo projeto para o GNT - Reprodução do Instagram

Astrid grava novo projeto para o GNT Reprodução do Instagram

Publicado 08/05/2024 10:09

Rio - Astrid Fontelle celebrou o início das gravações de seu novo projeto para o GNT, em São Paulo, em uma publicação feita no Instagram, nesta segunda-feira. A apresentadora contou que no programa, cujo o nome não foi revelado, entrevistará mulheres acima dos 60 anos, que a inspiram. Ela ainda compartilhou um clique com sua equipe e mostrou o clima nos bastidores.

"Meus amores, aqui estou para anunciar oficialmente que vem aí um projeto que está movimentando a minha vida como há muito não acontecia; começamos a gravar meu novo programa pro GNT . Um projeto que desde março esta sendo criado com muito carinho por mim e por um time de profissionais da televisão maravilhoso. Pra esse projeto vou entrevistar 10 mulheres, todas 60 e muito mais, que eu admiro, que me ensinaram coisas importantes pra minha trajetória profissional, que me trouxeram alguma luz quando eu precisava e nem sabia. Mulheres extraordinárias", escreveu a artista.





De acordo com o GNT, a cada episódio, Astrid irá conduzir uma conversa íntima, franca e emocionante com uma mulher acima dos 60 anos. Cada uma das dez convidadas revela um pouco de si, na busca pela leveza de cada dia e com a profundidade de uma vida, dando conselhos e compartilhando aprendizados em um ambiente leve e afetuoso promovido pela apresentadora,



"Pense numa pessoa feliz, eu. Hoje estou no meu primeiro dia das gravações do meu novo projeto que vai estrear no segundo semestre no GNT, e a gente vai, daqui pra frente, ter dias de muito aprendizado. É um privilégio chegar aos 63 anos com tantos anos de carreira, depois de tantos anos de experiência, embarcar num projeto onde eu vou ter a possibilidade de aprender muito", vibra Astrid. "Também fui gravar nas ruas (amo) e na minha casa. Enfim, será lindo, porque esta sendo feito com muita vontade de entregar um belo produto que vai , certamente, te tocar de alguma forma", completou. Entre os nomes já confirmados, estão Alcione, Monja Coen e Zezé Motta.