Camila Morgado e Breno da Matta em cena de RenascerReprodução de vídeo

Publicado 07/05/2024 10:06 | Atualizado 07/05/2024 10:39

Rio - Uma cena de Dona Patroa (Camila Morgado) e Pastor Lívio (Breno da Matta) em "Renascer", da TV Globo, repercutiu entre os internautas, na noite desta segunda-feira. Após a mulher de Egídio (Vladimir Brichta) se soltar durante a inauguração da casa de forró, ela desabafou com o religioso ao encontrá-lo no local. Ele, então, a contou sobre a história de uma fiel que morreu assassinada pelo marido e aconselhou a mãe de Sandra (Giullia Buscacio) sobre os abusos que ela sofre do fazendeiro.

"Peça a Deus coragem e paz. Porque abuso e violência doméstica num se resolve em igreja não e nem orando. Se resolve na delegacia!", disse o pastor, deixando Dona Patroa reflexiva.

Os usuários do X, antigo Twitter, elogiaram a sequência. "Cena necessária e importante", disse um internauta. "Que cena perfeita para o público-alvo", opinou outro. "Isso foi tão importante ser dito! Quantas mulheres conhecemos que sofrem traições, abusos, violência em seus lares e que permanecem do lado do marido porque a igreja aconselha que o divórcio é pecado", declarou outro.

Chuva de elogios

Camila, inclusive, recebeu vários elogios por sua performance no capítulo desta segunda. A cena em que ela dança depois de tomar uma bebidinha também movimentou a web. "Camila Morgado roubou todas as cenas da novela de hoje! Que mulher! Que atriz!", elogiou um usuário do X. "Camila Morgado é muito boa, né. acho incrível a atuação dela", comentou outro. "Camila Morgado dando show de atuação com Dona patroa", disse uma terceira pessoa.

Confira:

"Porque abuso e violência doméstica num se resolve em igreja não e nem orando. Se resolve na delegacia!" #Renascer pic.twitter.com/jeeGYRABFJ — TV Globo (@tvglobo) May 7, 2024

Essa cena é uma das mais importantes da novela até aqui. https://t.co/lxAhFnCgRf — neurodivergente boa (@ThaisVidal_) May 7, 2024

Isso foi tão importante ser dito!!!!

Quantas mulheres conhecemos que sofrem traições, abusos, violência em seus lares e que permanecem do lado do marido pq a igreja aconselha que o divórcio é pecado.#Renascer https://t.co/eDbVcMpJdF — Keu (@Keu_rm) May 7, 2024

Cena necessária e importante. — . (@IUlac1) May 7, 2024

Que cena NECESSÁRIA esta da Dona Patroa / Iolanda (Camila Morgado) e Pastor Lívio (Breno da Matta).



A fé não pode justificar tudo, inclusive um crime. Deus não está na violência, Deus não está na boca dos falsos profetas.#Renascer pic.twitter.com/T6Wn4bbdGj — Sérgio (@oxeserjo) May 7, 2024

Camila Morgado dando show de atuação com Dona patroa #Renascer pic.twitter.com/oxd6hqqBih — Lua Nunes (@G44Lua) May 7, 2024