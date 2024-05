Apresentador Pedro Lins - Globo/ Daniela Toviansky

Publicado 05/05/2024 14:20

Rio - A nova temporada do programa "Pequenas Empresas & Grandes Negócios", da TV Globo, estreou na manhã deste domingo, sob o comando de Pedro Lins. O apresentador comemorou o atual formato da atração, que está no ar há mais de 35 anos, em uma publicação feita no Instagram.

"Estreamos! O Pequenas Empresas e Grandes Negócios está de cara nova. Um trabalho feito em equipe para levar o espírito empreendedor do brasileiro", publicou ele em sua rede social.

A nova fase do programa de domingo busca trazer histórias diferentes, para que mais pessoas, de diferentes regiões, se identifiquem e se inspirem. "A ideia é seguir com o DNA do programa e fazer ainda mais, contando as grandes histórias por trás dos pequenos negócios. Seis em cada dez brasileiros sonham em empreender, vamos mostrar essa garra, essa diversidade, de Norte a Sul do país, com um olhar humanizado", disse Bianca Lopes, diretora-geral.



Pedro revelou conhecer de perto os desafios enfrentados por muitos microempreendedores. "Sou de uma família empreendedora, e vi dentro de casa o que muitos brasileiros enfrentam quando decidem abrir o próprio negócio", afirmou o apresentador.

O programa "Pequenas Empresas & Grandes Negócios" estreou em 1988 e já foi apresentado por Cristina Prochaska, Esther Jablonski e Lilian Fernandes.