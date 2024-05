Giullia Buscacio brilha em Renascer, da TV Globo, como Sandra - Juninho Abrantes / Divulgação

Publicado 05/05/2024 06:00

Rio - Com 15 anos de carreira, Giullia Buscacio vive uma nova fase profissional. A atriz luso-brasileira tem roubado a cena em "Renascer" como Sandra, filha de Egídio (Vladimir Brichta) e Dona Patroa (Camila Morgado), uma mulher forte, amiga, inteligente e independente. Essa é personagem é a mais madura da artista, que cresceu diante dos olhos do público, na televisão. Ao recordar sua trajetória profissional, que conta com novelas como "Travessia", "Éramos Seis", "Novo Mundo", "Velho Chico" e "Balacobaco", todas da TV Globo, ela celebra o carinho que recebe dos fãs e os elogios relacionados ao seu trabalho.

"Fico muito feliz com o reconhecimento do público da minha trajetória e por ter feito personagens tão queridos na televisão brasileira. Sinto que o público acompanhou minha evolução e espero ter a chance de entregar cada vez mais. É só o começo", promete Giullia.

Durante a entrevista, a atriz de 27 anos não esconde a empolgação ao falar sobre Sandra e opina sobre a importância dela na novela. "A Sandra me inspira diariamente. É uma realização como artista interpretar uma personagem que tem a coragem de dizer o que precisa ser dito, de questionar, de abrir caminhos pro novo e fazer com que pessoas se questionem junto com ela", afirma a artista, que aponta suas semelhanças com a personagem. "Sou uma mulher muito questionadora e observadora, acho que nos diferenciamos na hora de externar essas ideias pro mundo".

Na trama, a namorada de João Pedro (Juan Paiva) se mostra à frente do seu tempo e promove alguns debates. Ela já explicou para Joana (Alice Carvalho), por exemplo, o que é assédio e direito trabalhista, além de alertar a mãe sobre o relacionamento abusivo com o pai, Egídio. Nesta semana, a jovem também dirá à Dona Patroa que ela tem direito a parte dos bens do coronel após decidir se separar dele.

Na vida real, Giullia diz que também é do tipo conselheira. "Sou conselheira até demais. Como uma boa aquariana, adoro me sentir contribuindo de certa forma na vida das pessoas e humanidade. Gravar essas cenas que ultrapassam a ficção e passam uma mensagem tão importante é uma das maiores realizações que eu poderia ter tanto como pessoa, quanto profissional. Agradeço o trabalho brilhante de toda equipe de renascer que tem essa sensibilidade desde o texto de Benedito e Bruno Luperi, até nossa direção, produção de elenco da Marcella Bergamo e toda equipe no set".

Nos últimos capítulos, Sandra se aproximou de Eliana (Sophie Charlotte). As duas, inclusive, aceitaram a proposta de Rachid (Almir Sater) de abrir uma casa de forró. A atriz revela se essa amizade vai dar o que falar no folhetim escrito por Bruno Luperi, baseado na obra de Benedito Ruy Barbosa, e elogia a colega de trabalho. "Sou uma grande admiradora do trabalho da Sophie Charlotte e nunca escondi isso! Tem sido uma delicia dividir uma cena com ela e torço para que essas duas mulheres fortes e determinadas consigam ter bons momentos juntas e se ajudarem".

A amante de Damião (Xamã), aliás, será uma das primeiras pessoas a saber da suspeita de gravidez de Sandra, em cenas que vão ao ar nesta semana. A jovem também confidenciará para a mãe, Dona Patroa, a possibilidade de estar esperando um filho de João Pedro, um dos herdeiros de José Inocêncio (Marcos Palmeira). "Sandra suspeita de uma gravidez que não estava nos seus planos e decidi dividir com as duas mulheres que mais confia e torço para que essa rede de mulheres a apoie a tomar as melhores decisões".

Torcida pelo casal

Na versão original da novela, exibida em 1993, Sandra se casa com João Pedro. Giullia torce para que os dois continuem juntos no remake e diz que acompanha a repercussão das cenas do casal nas redes sociais. "Torço por esse casal e acompanho também como telespectadora, acho que um faz bem para o outro e estão amadurecendo juntos", opina. A atriz também comenta que não chegou a assistir cenas antigas da personagem, que há mais de 20 anos foi vivida por Luciana Braga. "Não cheguei a assistir, optei por aprofundar bastante na essência da Sandra e no universo dela, com as aulas a cavalo, sotaque", lista.



Longe dos holofotes

Nascida em Portugal, Buscacio chegou ao Rio de Janeiro ainda criança. Com isso, a atriz se declara "carioquíssima". Um dos programas preferidos da artista na cidade maravilhosa é ir à praia. "No tempo livre, gosto de estar com amigos e família, assistir filmes, programas ao ar livre, e, como uma boa carioca, adoro uma praia", diz a jovem, que entrega curiosidades sobe ela. "Sou tímida e evito incomodar, me solto com as pessoas mais próximas".

Boa forma

Nas redes sociais, Giullia costuma compartilhar cliques de biquíni e recebe inúmeros elogios de fãs sobre sua beleza e boa forma. As belas curvas da intérprete de Sandra são frutos de exercícios e uma boa alimentação. "Gosto de atividades físicas. Às vezes, com a correria do dia a dia, a minha rotina de exercícios muda, mas vim de uma casa onde meu pai era atleta e estava em constante movimento e prestando atenção na alimentação, acho que isso contribuiu bastante para forma que levo a vida e a saúde com a mente e corpo".