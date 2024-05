Ana Maria Braga fantasiada de Madonna - Reprodução/Globo

Publicado 03/05/2024 12:34

Rio - Ana Maria Braga trouxe à tona nesta sexta-feira (03) uma memória marcante: a homenagem que fez para Madonna em 16 de abril de 2009. Na ocasião, ela recriou o visual icônico da diva pop no "Mais Você", com peruca de cabelos longos e loiros, além do famoso corset com sutiã pontiagudo.

Ju perguntou se haveria uma homenagem similar este ano, e Ana Maria fez suspense ao responder: "A surpresa vai ser essa: eu chegar no show... Já imaginou? Estou dando uma prévia aqui. Sexta geralmente eu me visto de branco, mas hoje em homenagem a Madonna...", disse a apresentadora.



No programa, Ana Maria estava usando um vestido preto rendado e botas pretas de cano longo. O show de Madonna na capital fluminense ocorre neste sábado (04), a partir das 21h45 e também será transmitido simultaneamente na Globo, Globoplay e Multishow. Nas vésperas do show gratuito da cantora em Copacabana , no Rio de Janeiro, a apresentadora dedicou o quadro "Feed da Ana" especialmente a ela. "Quanto mais se fala de Madonna, mais se fala dos memes com Ana Maria Braga", comentou Ju Massaoka, responsável pelo quadro.Ju perguntou se haveria uma homenagem similar este ano, e Ana Maria fez suspense ao responder: "A surpresa vai ser essa: eu chegar no show... Já imaginou? Estou dando uma prévia aqui. Sexta geralmente eu me visto de branco, mas hoje em homenagem a Madonna...", disse a apresentadora.No programa, Ana Maria estava usando um vestido preto rendado e botas pretas de cano longo. O show de Madonna na capital fluminense ocorre neste sábado (04), a partir das 21h45 e também será transmitido simultaneamente na Globo, Globoplay e Multishow.