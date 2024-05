Herbert Vianna - Reprodução/Instagram

02/05/2024

Rio - Um momento marcante na trajetória do Paralamas do Sucesso foi revivido no retorno da nova temporada do " Som Brasil ", nesta quarta-feira (1°). Os integrantes da banda compartilharam como receberam a notícia do acidente que deixou o vocalista Herbert Vianna paraplégico.

João Barone, o baterista, recordou o impacto do ocorrido. "De repente o céu cai na tua cabeça. Foi terrível, um baque e tanto". Na época, ele estava com a família no Rio de Janeiro quando recebeu a trágica notícia. Já Bi Ribeiro, o baixista, teve a informação com atraso devido à sua presença em Cuba.José Fortes, empresário do grupo, descreveu a sensação de tontura que teve ao supostamente sentir o momento do acidente. Herbert Vianna mencionou a forte conexão espiritual que compartilha com ele, destacando a profundidade e a eternidade dessa ligação.Além disso, o programa apresentou reportagens sobre o acidente de ultraleve que resultou na morte de Lucy Vianna, esposa de Herbert na época. Esse evento trágico marcou o início de uma jornada de recuperação para Herbert, acompanhada de perto pelos companheiros de banda."A gente se agarrou muito nisso, acreditou que ele ia ficar bem, se recuperar, era uma espécie de injeção na nossa própria ideia de se reconstruir. Acho que o Herbert ajuda a gente muito mais do que a gente ajuda ele nessa reconstrução, porque ele tá aí, tá inteiro, está com a sua alma, vivendo", disse João Barone.