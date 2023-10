’Som Brasil’ especial celebra os 50 anos de carreira de Alcione - Lucas Landau/ Globo

’Som Brasil’ especial celebra os 50 anos de carreira de Alcione Lucas Landau/ Globo

Publicado 10/10/2023 09:54

Rio - A cantora Alcione completou 50 anos de carreira este ano e, em novembro, celebrará seus 76 anos de vida. Para comemorar a data e sua importância para a música, o "Som Brasil" desta quarta-feira (11) fará uma homenagem especial para a Marrom. O programa vai ao ar após a exibição de "Todas as Flores", na TV Globo.

fotogaleria

Produzido pela mesma equipe do "Conversa com Bial", o "Som Brasil" proporciona uma imersão na vida e na carreira da cantora, nascida no Maranhão, mas estabelecida ainda jovem no Rio de Janeiro. Alcione entrou para música na década de 1970, e foi acolhida pela Mangueira, uma das principais escolas de samba cariocas. Sua relação com o samba, então, ficou ainda mais íntima. Desfilou pela Mangueira inúmeras vezes, e participou da criação da escola mirim Mangueira do Amanhã, no final da década de 1980. Hoje, Alcione ocupa a presidência do projeto.



A entrevista garante depoimentos exclusivos sobre sua origem; família; trajetória - inclusive com passagem pela TV; o porquê do apelido “Marrom”; passagens relacionadas à cor de sua pele; vivências na Mangueira; encontros com nomes ilustres, como Angela Maria, Leci Brandão, Clara Nunes, Maria Bethânia, Chico Buarque, Jair Rodrigues, Cartola e outros; as história de alguns de seus sucessos; e referências musicais, como as mulheres que, assim como ela, têm músicas sobre temas femininos – entre elas, Núbia Lafayette e Dalva de Oliveira.

Kardashians?

No início do ano, Alcione e suas três irmãs foram filmadas desfilando nos corredores de um shopping do Rio de Janeiro. A imponência da família chamou a atenção nas redes sociais: a imagem viralizou, e comentários como “As irmãs Kardashians sonham”, “As quatro cavaleiras do apocalipse”, “As meninas mais que poderosas” são apenas alguns exemplos. Pensando na proximidade e amizade entre elas, Pedro Bial convida o trio para se juntar à conversa.



Ivone, Maria Helena e Solange Nazareth mostram, por meio do humor e das histórias inéditas, a forte convivência entre elas. Detalham a infância, a relação dos pais, e a influência musical vinda da família, em especial do pai, João Carlos Dias Nazareth, que tinha uma banda e costumava ensaiar em casa.



Musicais e participações especiais



Além das entrevistas, o "Som Brasil apresenta Alcione" traz a cantora diante da quadra da Mangueira, repleta de fãs e famílias próximas à escola de samba, para um show exclusivo, com participações especiais de músicos de diferentes gerações, que têm uma relação ou que são inspirados por ela, mostrando que a representatividade da música de Alcione se mantém com o tempo. Nomes como Diogo Nogueira, Leci Brandão, Luciana Mello, Luedji Luna e Mumuzinho participam. No setlist, sucessos como “Você Me Vira a Cabeça”, “Meu Ébano”, “Estranha Loucura”, “Não Deixe o Samba Morrer” e “A Loba”.