Rio - A cantora Wanessa Camargo compartilhou abertamente em entrevista ao "TV Fama", da RedeTV! sua visão sobre sua participação no "BBB 24", destacando que não encara o momento como algo negativo. Ela foi desclassificada por agressão contra Davi, que se tornou o campeão do reality show.

"O quanto a gente precisa dar valor pra aquilo que a gente tem de bom na vida. O quanto que a gente precisa dar valor para as pessoas que amam a gente, que estão com a gente, independente de qualquer coisa. Eu saí muito orgulhosa de mim", disse ela.

Ela também mencionou que a experiência no confinamento é singular para cada participante e que o jogo é turbulento para todos. Destacou as dinâmicas únicas do programa, como a necessidade de julgar e colocar pessoas no paredão, algo distinto da vida cotidiana.

"É uma experiência turbulenta para todas as pessoas. Não existe uma experiência igual. É um jogo. Uma dinâmica que você não vive na vida. Você tem que apontar, julgar, colocar alguém no paredão", acrescentou a cantora.

Wanessa também enfatizou a importância de olhar para os aspectos positivos da vida e reconhecer os desafios e forças pessoais para o crescimento e evolução. Após sua saída do programa, ela lançou o hit ' Caça Like ', compartilhando com o público seu aprendizado e reflexões sobre a experiência no reality.

"É uma experiência que a gente sempre tem que olhar pro copo cheio na vida. O que enriquece muito a gente. Acho que você poder se olhar e perceber onde você pode evoluir, pode melhorar, onde ainda tem desafios grandes em você, mas também reconhecer forças em você. É muito legal", concluiu ela.