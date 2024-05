Sem Censura homenageia Sandra Sá nesta sexta - Divulgação

Publicado 09/05/2024 16:01

Rio - Sandra Sá vai ser homenageada no "Sem Censura", da TV Brasil, desta sexta-feira (10). O programa, apresentado por Cissa Guimarães, vai celebrar a carreira e vida da artista, que também vai cantar seus hits no especial.

O bate-papo conta ainda com as participações do cantor e compositor Hyldon, autor de diversos hits e amigo da artista, o filho Jorge Sá, que é ator, apresentador e empresário de Sandra e a mulher da artista, Simone Malafaia. A debatedora da atração é a jornalista especializada em música, Fabiane Pereira.

No programa, a cantora explicou as mudanças de seu nome artístico, que lançou carreira como Sandra Sá, mudou para Sandra de Sá em 1984 e voltou para Sandra Sá novamente em 2023. "Tiro e ponho (sobre o 'de'). Sempre é numerologia. É um ciclo, a gente vai fazendo e se atualizando", disse.