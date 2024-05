Susana Vieira - Reprodução/Globo

Susana VieiraReprodução/Globo

Publicado 10/05/2024 08:56

Rio - Susana Vieira esteve no "Conversa com Bial" desta quinta-feira (09). Na ocasião, a atriz de 81 anos promoveu o seu livro biográfico e fez revelações sobre os bastidores da TV Brasileira e afirmou que beijo técnico não existe.

A atriz foi a primeira a beijar Tarcísio Meira em cena, além de Glória Menezes e relembrou a situação. "Tarcísio foi a pessoa que me ensinou a beijar na boca, com a Glória perto, eu morria de medo. Que homem maravilhoso, que divino. É o maior galã da televisão brasileira", disse ela.



"Que pena que eu não posso dar nomes. Tem beijos melhores e piores. Os beijos são reais. Os homens têm o problema de serem pegos sem estar no momento de tesão, no sentido descanso. E todos os casados, se travavam ou tinham uma ereção", comentou.



Ao assistir uma cena de beijos quentes com José Wilker, Susana o elogiou e lamentou a morte dele, em 2014. "Ele me mostrou que era para brincar mesmo. Ele me trouxe uma seriedade para a profissão, ele era um homem muito culto. Ele foi meu melhor amigo, melhor companheiro de trabalho", concluiu.