Oruam compra carro luxuosoReprodução do Instagram

Publicado 28/05/2024 09:30 | Atualizado 28/05/2024 09:34

Rio - Oruam, de 23 anos, está de carro novo! O rapper comprou um veículo de luxo, avaliado em cerca de R$ 2,6 milhões, e comemorou a conquista material no Instagram, nesta segunda-feira (27). O cantor, que é filho do traficante Marcinho VP, mostrou algumas imagens do conversível e recordou suas raízes.

"Só tenho que agradecer a Deus. Sou menor, sou novinho e ninguém pensou que ia da certo, vindo da onde nós viemos, sendo filho de quem somos. Nós não somos filhos de doutor, de médicos ou presidentes, mas olha aonde chegamos. Olha o que estamos conquistando. Desacredita não. '22' lançou o carro avaliado em milhões", escreveu Oruam na legenda.

No último mês, o artista informou que sua apresentação, agora, custa R$ 100 mil. "Aviso importante para todos vocês. A partir de hoje o cachê do menino maluquinho é R$ 100 mil. Virei playboy! Paga se quiser me ver. 'Menó' tá importante", afirmou ele, que recentemente fez uma turnê em Portugal.