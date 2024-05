Grávida, Viih Tube conta se pretende tentar parto normal - Reprodução

Grávida, Viih Tube conta se pretende tentar parto normalReprodução

Publicado 28/05/2024 22:45

Rio - Viih Tube utilizou as redes sociais, nesta terça-feira (28), para tirar algumas dúvidas dos seguidores. Em seu story do Instagram, a influenciadora, que está grávida de Ravi, seu segundo filho, fruto de seu relacionamento com Eliezer , revelou se pretende tentar parto normal. Os dois já são pais de Lua, de 1 ano.

fotogaleria

"Essa é uma questão que eu não estou colocando expectativa porque existem muitos casos de quando uma gravidez é muito próxima da outra, no caso da Lua e do Ravi é 1 ano e 7 meses de diferença, é pouca coisa, e existem casos que não se torna seguro o parto normal porque pode existir uma ruptura do seu útero ali né, onde existiu a cesárea pode existir uma ruptura", explicou.

"Mas isso pode ser que não aconteça, que não chegue nem perto, então, a gente vai descobrindo conforme a barriga vai esticando se ali a cicatriz da cesárea vai se manter firme e forte ou se vão existir sinais de que está muito fina e aí acaba se tornando um pouco mais perigoso o parto normal. Então, eu vou seguir os meus médicos, que eles são super a favor de parto nromal e eu sei que se eu tiver condições de fazer, eles vão me falar", contou.

Em outro momento, a influenciadora foi questionada sobre o motivo da família do Eliezer não aparecer tanto nas redes sociais deles. "Gente, não é que não aparece. A família do Eli aparece menos que a minha porque a minha mora aqui do lado e a família do Eli mora no Rio, em Volta Redonda, interior do Rio. Então, é longe", disse.

"Na verdade, eles veem em todos os momentos importantes e até quando as vezes não tem algo importante e quer vir, eles aparecem, entendeu? Então, até acho que eles fazem muito porque realmente é muito cansativo. Eles sempre estão aqui para tudo, todo os aniversários, todas as datas comemorativas, eles são super avós, super presentes. E a gente não grava tudo também, né?", ressaltou.