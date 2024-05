Viih Tube e Eliezer revelam o nome do segundo filho - Reprodução de vídeo

Viih Tube e Eliezer revelam o nome do segundo filhoReprodução de vídeo

Publicado 25/05/2024 12:40 | Atualizado 25/05/2024 14:53

Rio - Viih Tube e Eliezer mataram a curiosidade dos fãs e revelaram o nome do segundo filho, em um vídeo publicado no Instagram, neste sábado (25). O bebê se chamará Ravi. O anúncio foi feito de uma maneira bem divertida pelos ex-BBBs. Na publicação, o casal aparece com a filha, Lua, de um ano, estourando as bolas com outras opções de nome, como Sol, Noah e Luan, até revelar o escolhido por eles.

fotogaleria

Nos comentários, os internautas elogiaram o nome e apontaram que Ravi pode significar "Sol" ou "raio de sol" - que tem ligação com o nome de Lua. "Ravi significa sol. Imaginei que seria esse mesmo", confessou uma fã da família. "A blusa que a lua está usando de sol, é devido o nome Ravi significar sol gente", pontou outra. "Que nome lindo", opinou uma terceira pessoa.

Eliezer e Viih Tube também já criaram um perfil no Instagram para o filho, @pequenoravi. O bebê, que ainda está no 'forninho', já conta com mais 45 mil seguidores.