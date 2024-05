Preta Gil comemora crescimento do cabelo - Reprodução / Instagram

Preta Gil comemora crescimento do cabeloReprodução / Instagram

Publicado 25/05/2024 20:12 | Atualizado 25/05/2024 20:16

Rio - Preta Gil, de 49 anos, utilizou as redes sociais, neste sábado (25), para comemorar o crescimento do seu cabelo e recebeu mensagens de carinho dos internautas. A cantora e apresentadora teve uma grande queda dos fios após passar por tratamento oncológico contra um câncer no intestino.



"Meu cabelo está ficando forte!!! Já já vou conseguir ficar sem os apliques!!!", escreveu a cantora na legenda de um vídeo onde exibia e balançava as madeixas.