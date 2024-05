Famosos marcam presença em 'Futebol Solidário' - Reprodução / Instagram

Publicado 26/05/2024 21:10 | Atualizado 26/05/2024 21:30

Rio - Diversos famosos prestigiaram, neste domingo (26), o "Futebol Solidário", promovido pelo "Domingão", da TV Globo. O evento beneficente, que aconteceu no Maracanã, Rio de Janeiro, reuniu grandes nomes das artes e dos esportes com o objetivo de arrecadar doações para às vítimas da maior tragédia climática do Rio Grande do Sul.



Ludmilla, MC Daniel, Ronaldinho Gaúcho, Belo, Cafu, Dilsinho, Gabriel O Pensador, José Loreto, entre outras personalidades, marcaram presença no evento transmitido ao vivo pela emissora em diversas plataformas. A narração foi feita por Luis Roberto e teve comentários do Luciano Huck, Diogo Defante e Dona Déa. Também estiveram presentes Angélica, Rafael Portugal e Lívia Andrade, que conversou com os artistas nos bastidores.

No final da partida, ainda em campo, o ex-jogador Ronaldinho Gaúcho agradeceu solidariedade e também reforçou a gratidão nas redes sociais. "Obrigado a todos que participaram desta festa linda em prol do nosso estado! Gratidão Luciano Huck e toda a sua equipe. Vamos continuar ajudando!", publicou o gaúcho.



No jogo amistoso, as equipes mescladas foram divididas entre o "Time Esperança" e o "Time União". O primeiro foi comandado por Dorival Júnior, técnico da Seleção Brasileira, enquanto o outro teve o Mano Menezes como responsável. O resultado da partida deu empate, ficando 5 gols para cada.