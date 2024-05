Perto de lançar programa, Giovanna Pitel revela que sonha entrevistar William Bonner - Reprodução / Instagram

Perto de lançar programa, Giovanna Pitel revela que sonha entrevistar William BonnerReprodução / Instagram

Publicado 26/05/2024 19:23

Rio - A ex-BBB Giovanna Pitel, que está perto de estrear como apresentadora, utilizou os stories do Instagram para revelar o famoso que sonha entrevistar. A ex-sister irá comandar o "Na Cama Com Pitanda", do Multishow, ao lado da sua grande parceira de reality, Fernanda Bande, e conversou com os seguidores sobre a atração.



"E como vocês devem imaginar pelo nome, a gente vai receber convidados na nossa cama. E tem uma etapa do programa que é falar sobre os convidados. Quem você gostaria de entrevistar? Menino William Bonner! Já imaginou?", disparou Pitel.

fotogaleria

"Na Cama Com Pitanda" será lançado no dia 10 de junho e a primeira temporada terá 10 episódios. O nome faz referência de quando a dupla ficava horas conversando dentro do quarto, durante o confinamento.