Giovanna Ewbank e Leandra Leal celebram o Dia Nacional da AdoçãoReprodução / Instagram

Publicado 26/05/2024 18:17

Rio - As famosas Giovanna Ewbank e Leandra Leal utilizaram as redes sociais, neste sábado (25), para celebrar o Dia Nacional da Adoção, declarando todo o amor aos seus filhos.

A apresentadora, que é mãe de Titi, de dez anos, Bless, de oito, e Zyan, de apenas três, fez uma publicação relembrando um relato de há anos atrás e reafirmando o afeto incondicional pelos pequenos. "Hoje é o dia nacional da adoção. E de vez em quando eu revisito esse Tedx que eu fiz ainda em 2019. Tanta coisa mudou de lá pra cá, mas existem coisas que não mudam, e tudo o que eu falei sobre maternidade segue valendo. Sobretudo, não existe laço maior no mundo do que o amor! [...] O amor e a adoção mudaram a minha vida!", escreveu a mulher do Bruno Gagliasso.A atriz, mãe de Júlia, de 9 anos, também comemorou a data. "Quando eu era pequena eu tive um sonho onde eu adotava. Esse sonho foi muito forte e real, ele me acompanhou por muitos anos, até que eu fui realizando que eu poderia sim viver a maternidade dessa forma. Assim com 34 anos eu e minha filha nos reencontramos. A Júlia me apresentou esse amor incondicional escolhido, e um aprendizado que só o amor traz com toda a sua complexidade e gentileza", escreveu a mamãe coruja. Em março, a artista anunciou que está grávida de um menino, com nascimento previsto para agosto deste ano.