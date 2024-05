Sandy participa do show de Andrea Bocelli - Van Campos / Agnews

Sandy participa do show de Andrea BocelliVan Campos / Agnews

Publicado 26/05/2024 10:25

Rio - Em turnê no Brasil, o tenor italiano Andrea Bocelli se apresentou no Allianz Parque, em São Paulo, neste sábado (25) e recebeu Sandy mais uma vez no palco, após a passagem deles por Belo Horizonte e Brasília. Na apresentação, os artistas emocionaram o público ao som de "Vivo Por Ella".

fotogaleria

Além de Sandy, Bocelli, que celebra três décadas de carreira, recebeu no palco o filho Matteo Bocelli, com quem gravou o sucesso "Fall On Me", em 2018. A soprano Cristina Pasaroiu e Caroline Campbell, conhecida como a "violinista das estrelas" também participaram do show. Juntos, todos brilharam ao som de 'Con te Partirò' no fim do espetáculo.

A primeira parceria de Sandy e Andrea aconteceu em 1997, em "Vivo per Lei". No Instagram, ela falou sobre a emoção de participar dos shows do tenor no Brasil. "Não tem como fingir costume ao dividir o palco com o incrível – e impecável –Andrea Bocelli. É sempre um momento único e mágico pra mim; daqueles dias em que busco só agradecer por este privilégio que a minha carreira me proporciona e aproveitar cada segundinho…", escreveu.

QUE LINDOS! @SandyLeah ao lado de @AndreaBocelli e seus convidados finalizando o show desse sábado, 25, no Allianz Parque em São Paulo com o hino “Con te Partirò”.



Hoje, 26, tem bis. Será o quarto show e encerramento da turnê no Brasil. Já estamos com saudade antecipada.… pic.twitter.com/kJSYcZVE8r — SANDY GOIÂNIA (@sandygoiania) May 26, 2024