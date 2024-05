Gabi Martins - JOAO COTTA / tv globo

Publicado 26/05/2024 15:40

Rio - Gabi Martins exibiu o corpo sarado em cliques publicados no Instagram, neste sábado. De biquíni, a cantora e ex-BBB posou na piscina da mansão, que mora com os pais, e vibrou com o dia de folga. "Curtindo a casa nova. Primeiro fim de semana sem show aproveitei pra descansar. Obrigada, meu Deus!", escreveu ela no Instagram.

No início deste mês, Gabi mostrou o momento em que presenteou a mãe, Maíra Martins, com o imóvel. As duas se emocionam com a conquista. Comprei uma casa para minha mãe!! Toda honra e glória a Deus! Obrigada Paizinho, o Senhor sabe o quanto eu lutei por isso", dizia a legenda. Na publicação, Gabi ainda mostrou alguns cômodos da casa. Além da piscina, a área externa conta com área gourmet e até sauna.