Após briga na justiça, Belo e Denílson se abraçam antes de Futebol Solidário - Reprodução de vídeo

Após briga na justiça, Belo e Denílson se abraçam antes de Futebol SolidárioReprodução de vídeo

Publicado 26/05/2024 17:37 | Atualizado 26/05/2024 19:49

Rio - Depois de mais e 20 anos de uma briga na justiça, que foi encerrada em agosto de 2023, o cantor Belo e o ex-jogador de futebol Denílson de Oliveira se reencontraram antes do Futebol Solidário, neste domingo (26), no Maracanã, e mostraram que o clima entre os dois é de paz e harmonia.

Durante uma entrevista com Denílson antes do jogo iniciar, para a TV Globo, o pagodeiro surpreendeu e entrou ao vivo. "Domingo eu vou no Maracanã, vou jogar com o ídolo que também é meu fã", cantou o artista após abraçar e beijar o ex-jogador. "Aí, o que o Brasil queria ver", respondeu o comentarista esportivo enquanto dava risada.

fotogaleria

Em outro registro, os dois aparecem entrando em campo abraçados. O jogo beneficente tem o objetivo de arrecadar doações para às vítimas da maior tragédia climática do Rio Grande do Sul.



A batalha judicial iniciou quando Denílson gerenciava a banda de pagode Soweto, onde Belo era o vocalista. Em 2000, o pagodeiro deixou o grupo para iniciar a carreira solo e o ex-jogador de futebol processou o cantor por quebra de contrato. No ano passado, o comentarista esportivo publicou nas redes sociais que os dois haviam chegado em um acordo.