Simone e Fernanda MontenegroReprodução de vídeo

Publicado 26/05/2024 12:29 | Atualizado 26/05/2024 12:44

Rio - Simone realizou o show de encerramento da turnê "Tô Voltando", em comemoração aos 50 anos de carreira, no Vivo Rio, na Zona Sul do Rio, na noite deste sábado (25), com uma artista pra lá de especial na plateia: Fernanda Montenegro. Aos 94 anos, a artista conferiu o espetáculo da cantora e fez questão de cumprimentá-la no camarim.

Durante o encontro, registrado pelo beauty artist André Cerutti e publicado no Instagram Stories, a veterana lembrou que Simone gravou a canção "Mulher da Vida", composta por Milton Nascimento e Fernando Brant, em homenagem a ela.

Além de Montenegro, Roberta Close e Leila Pinheiro também prestigiaram a apresentação de Simone, que contou com a participação de Zélia Duncan e ritmistas da Portela. "Estou muito feliz de estar aqui", vibrou a cantora em um momento do show.