Zeca Pagodinho ’atualiza’ look de frioReprodução do Instagram

Publicado 26/05/2024 13:10

Rio - Dono de um estilo único, Zeca Pagodinho atualizou seu look de frio e exibiu o resultado da produção em uma publicação feita no Instagram, neste domingo (26). O sambista deixou o famoso 'roupão' de lado e apostou, desta vez, em um short estampado, blusa de manga comprida, sandália, meia, touca e cachecol. Na imagem, o cantor aparece todo sorridente com o look fashionista.

Os internautas reagiram à postagem. "Tente se vestir melhor que ele e falhe miseravelmente", comentou uma fã de Zeca. "Muito estiloso", disse outro. "Mais original impossível", opinou uma terceira pessoa.

E por falar em Zeca, o cantor reunirá grandes artistas em uma live solidária, em prol das vítimas das enchentes do Rio Grande do Sul, nesta segunda-feira (27), das 19h às 21h. A roda de samba, que terá convidados como Alcione, Diogo Nogueira, Gilberto Gil, Hamilton de Holanda, Jorge Aragão, Pretinho da Serrinha, Teresa Cristina e Xande de Pilares, será realizada na casa do artista de 65 anos. A transmissão será feita pelo canal do Zeca Pagodinho no Youtube e pela CazéTV.