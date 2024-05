Zeca Pagodinho - Guto Costa / Divulgação

Rio - Zeca Pagodinho reunirá grandes artistas em uma live solidária, em prol das vítimas das enchentes do Rio Grande do Sul, nesta segunda-feira (27), das 19h às 21h. A roda de samba, que terá convidados como Alcione, Diogo Nogueira, Gilberto Gil, Hamilton de Holanda, Jorge Aragão, Pretinho da Serrinha, Teresa Cristina e Xande de Pilares, será realizada na casa do artista de 65 anos.

A transmissão será feita pelo canal do Zeca Pagodinho no Youtube e pela CazéTV, que tem mais de 12,5 milhões de inscritos, e terá a apresentação de Chico Moedas, ex-namorado de Luísa Sonza. Durante as apresentações musicais, haverá um QR Code disponível na tela para doações, que serão direcionadas diretamente para a CUFA (Central Única das Favelas) do Rio Grande do Sul.

A iniciativa de Zeca foi elogiada pelos internautas. "Parabéns Zeca Pagodinho e todos os sambistas que estarão juntos nesta corrente do bem!", afirmou um usuário do Instagram. "Ser humano maravilhoso, de coração. Gratidão. Deus abençoe o senhor e todos que estarão aí", disse outro.