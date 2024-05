Mumuzinho anuncia gravação de novo audiovisual - Divulgação

25/05/2024

Rio - Mumuzinho, de 40 anos, gravará o novo DVD, intitulado "Conectado", em uma casa de espetáculos, em São Paulo, no dia 3 de julho. O projeto, com 30 canções, sendo 25 inéditas, contará com as participações especiais de Péricles, Ferrugem, Mc IG e Turma do Pagode.

"Um dos maiores projetos da minha vida", avisa o pagodeiro. "Estou muito focado neste projeto, conectado com esse momento atual da música, em poder criar e receber essas mudanças que a música está trazendo. Conectado é isso, um Mumuzinho mais maduro, que se reconecta com a arte, com o amor pela música que sempre fez meus olhos brilharem", completa.

Com mais de oito milhões de seguidores nas plataformas, 'Conectado', chega após o sucesso de “Resenha do Mumu”, pelo qual o cantor recebeu o disco de ouro pelos mais de 260 milhões de streams e foi indicado ao Grammy Latino na categoria melhor álbum de samba/pagode.