Alane Dias curte show de Marina Sena em cima do palco e faz dancinha com a cantora - Reprodução / Instagram

Alane Dias curte show de Marina Sena em cima do palco e faz dancinha com a cantoraReprodução / Instagram

Publicado 25/05/2024 21:44

Rio - A ex-bbb Alane Dias compartilhou nas redes sociais, neste sábado (25), que assistiu o show da cantora Marina Sena em cima do palco, no festival Tim Music, que aconteceu nas areais da praia de Copacabana, Zona Sul do Rio. A dançarina e atriz também mostrou as duas chegando juntas no evento e fazendo uma 'dancinha'. "Finalmente esse encontro", disse.



A ex-sister se emocionou enquanto prestigiava a amiga. "Essa significa muito", contou a dançarina nos stories que aparecia cantando a música. Em seguida, postou um trecho da performance e declarou a admiração pela cantora. "Pouco fã, né?", escreveu a atriz, que em seguida colocou um "emoji" de rosto com lágrimas.

Nos comentários da publicação, internautas reagiram ao encontro. "Eu estou preso nesse vídeo", disse um seguidor. "Maravilhosas!", opinou outra pessoa. "O grande encontro chegou! Lindas!", falou outro usuário das redes sociais.