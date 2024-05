Matteus Amaral surpreende Isabelle Nogueira com café da manhã romântico - Reprodução / Instagram

Publicado 25/05/2024 19:17

Rio - A ex-bbb Isabelle Nogueira utilizou os stories do Instagram, na manhã deste sábado (25), para mostrar que foi surpreendida com um café da manhã romântico feito por seu namorado Matteus Amaral, que também participou do "Big Brother Brasil 24", da TV Globo.



"Ele fez a tapioquinha. Eu falei 'amor, não quero muita manteiga na tapioca'. Ele nem esperou eu falar, ele já sabe. É um príncipe mesmo", declarou a dançarina, dando um beijo no "Alegrete".

Em sequência, a amazonense mostrou as frutas cortadas e montadas em formato de coração. "Eu não aguento, o Matteus cortou o melão e o mamão e fez em formatinho de coração. Não aguento, é muito fofinho!", disse.

No storie seguinte, os dois apareceram juntinhos e com roupa combinando numa foto no espelho do elevador. Isabelle também compartilhou o gaúcho almoçando na sogra. "Olha quem está comendo a comida da mami pela primeira vez", disse a cunhã-poranga.