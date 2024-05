Giullia Buscacio curte dia de praia no Rio - Reprodução do Instagram

Giullia Buscacio curte dia de praia no RioReprodução do Instagram

Publicado 25/05/2024 12:26

Rio - Giullia Buscacio não se importou com o tempo nublado, deste sábado (25), e foi à praia. Nas areias, a atriz, que interpreta Sandra em "Renascer", esbanjou beleza e boa forma ao usar um biquíni branco. No local, ela também jogou bola. Um vídeo do passeio foi compartilhado pela artista no Instagram. Para a trilha sonora da publicação, ela escolheu a música "Garota de Ipanema", de Tom Jobim.

fotogaleria

Amigos e fãs de Giullia não economizaram nos elogios. "Deusa", afirmou Gabriela Medeiros, a Buba de 'Renascer'. "Linda e maravilhosa", disse um internauta. "Que gata", destacou outro. Alguns usuários da rede social também mencionara a personagem da atriz na novela, que está noiva de João Pedro (Juan Paiva). "Cadê a barriga, Sandra? (risos). Linda, você está arrasando em 'Renascer'. É uma delícia assistir você", declarou um. "João Pedro é um cara de sorte", brincou outro.

Na noite desta sexta-feira, Giullia marcou presença em uma confraternização do elenco de "Renascer", em um bar da Zona Oeste do Rio. Marcos Palmeira, Sophie Charlotte, Duda Santos, Xamã, Mell Muzillo, Edvana Carvalho, Juan Paiva, Ana Cecília Costa, Renan Monteiro, Camila Morgado, Giullia Buscacio e Evaldo Macarrão também estiveram no local.