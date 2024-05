Milionário agradece fãs após passar por cirurgia - Reprodução de vídeo

Milionário agradece fãs após passar por cirurgiaReprodução de vídeo

Publicado 25/05/2024 10:54

Rio - Milionário, da dupla com José Rico, usou o Instagram stories, neste sábado, para agradecer o carinho dos amigos e fãs após passar por uma cirurgia no Hospital Beneficência Portuguesa de São José do Rio Preto, em São Paulo, nesta sexta-feira (24), para implantar um marca-passo definitivo. O cantor ainda revelou que deve receber alta neste domingo.

"Quero agradecer a todos vocês que ligaram, fizeram oração pra mim. Estou aqui (no hospital), levantei, tomei banho. Amanhã (domingo), se Deus quiser, estou indo embora", declarou o artista, na publicação.

De acordo com o boletim médico, desta sexta-feira, Milionário foi diagnosticado com arritmia cardíaca e por isso precisou implantar o marca-passo. O comunicado ainda informa que o cantor está estável, consciente e se alimentando.

"O Hospital Beneficência Portuguesa de São José do Rio Preto informa que o cantor Milionário, da dupla Milionário e José Rico, no início da tarde desta sexta-feira (24/05/2024), foi submetido ao implante de marca-passo definitivo fisiológico em função de um diagnóstico de arritmia cardíaca enquanto realizava exames cardíacos. O procedimento ocorreu sem intercorrência, e o paciente está estável. Ele será transferido novamente para o quarto. Milionário encontra-se disposto, consciente, comunicativo, sem a presença de déficit motor ou sensitivo e alimentando-se por via oral", informa um trecho do comunicado.

O boletim ainda informa que o artista está internado na unidade de saúde desde o último dia 20 depois de ser diagnosticado inicialmente com quadro AVC Isquêmico. "No quarto, ele prosseguirá com o tratamento e reabilitação com uma equipe multidisciplinar de saúde", conclui a nota.