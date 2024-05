Débora Nascimento - Reprodução do Instagram

Débora NascimentoReprodução do Instagram

Publicado 25/05/2024 09:27

Rio - Débora Nascimento, de 38 anos, colocou o corpão pra jogo em cliques compartilhados no Instagram, nesta sexta-feira (24). De biquíni, a atriz exibiu as curvas perfeitas ao posar em meio às belezas de Curaçao, no Caribe. Na imagem, ela aparece tomando um banho de mar.

fotogaleria

Em outros registros, a artista mostra um prato de comida da região, o letreiro de Williwood e produtos de um estabelecimento. "Day off (dia de folga) em Curaçao", escreveu Débora na legenda. Nos comentários, os fãs elogiram a atriz. "Uma beleza incondicional", opinou um. "Sem defeitos", comentou outro. "Linda demais", declarou uma terceira pessoa.