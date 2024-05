Thiago Lacerda e a mulher, Vanessa Loes - Webert Belicio / Agnews

Publicado 25/05/2024 08:02

Rio - Discretos em relação a vida pessoal, Thiago Lacerda e a mulher, Vanessa Loes, fizeram uma rara aparição juntos no Teatro Adolpho Bloch, no Rio, na noite desta sexta-feira. O casal, que está junto há 22 anos, conferiu a peça "Prima Facie", estrelada por Débora Falabella.

De acordo com a sinopse, o espetáculo "conta a história da bem-sucedida advogada Tessa Ensler, que atua na defesa criminal motivada pela sua crença no direito a um julgamento justo e pelo gosto pela vitória. Mas, em certo momento, ela se encontra do outro lado e passa a enxergar o sistema de uma forma completamente diferente". A obra fica em cartaz até o dia 30 de junho.