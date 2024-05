Anitta - Reprodução do Instagram

Publicado 25/05/2024 14:15 | Atualizado 25/05/2024 14:24

Rio - Anitta, de 31 anos, fez a temperatura subir, neste sábado (25)! A Poderosa compartilhou uma série de fotos sensuais, no Instagram, exibiu as curvas perfeitas e arrancou suspiros dos internautas. Em alguns cliques, a cantora aparece na laje de uma casa na comunidade, pegando um solzinho, e se refrescando com um picolé. Em outros registros, a artista curte um dia de praia, com looks nas cores do Brasil.

Para compor a publicação, a 'Girl From Rio' usou a canção "Fria", que faz parte de seu novo álbum "Funk Generation". Não demorou muito para os internautas famosos e fãs encherem Anitta de elogios. "Gata", comentou Pabllo Vittar. "Que calor", reagiu Lucas Guimarães. "Gostosona", declarou Manu Bahtidão. "Como sempre linda e gostosa", afirmou um fã. "Perfeita", disse outro.

Os admiradores da Poderosa também especularam um clipe da música. "O clipe da maior música do “Funk Generation” vem aí", torce um usuário do Instagram. "A melhor do álbum vai ter um clipe", acredita outro. "Lança o clipe", pediu uma terceira pessoa.