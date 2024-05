Marcelo Serrado fala sobre crise durante voo - Reprodução / Instagram

Publicado 25/05/2024 18:25 | Atualizado 25/05/2024 18:43

Rio - Marcelo Serrado utilizou as redes sociais para revelar que passou por verdadeiro momento de pânico durante um voo para Orlando, na Flórida (EUA), em viagem de férias com a família.



"Eu tive pânico, com Burnout por causa de muito trabalho, e síndrome de ansiedade. As três coisas juntas, um combo... E consegui. Fiquei quatro horas conversando comigo mesmo, de olhos fechados, tomei um remédio e me acalmei. Acho que posso ajudar a outras pessoas com isso. Foram horas terríveis. Mas estou bem agora", disse o artista.



Ele disse que a família estava longe no momento da crise, mas que um homem o ajudou. "Ao meu lado tinha um rapaz, Ricardo, de branco, achei que era um sinal até. Ele ficou conversando comigo horas durante o voo. Aquilo me acalmou. Tudo que a gente precisa nesse momento é ter um acolhimento. Queria agradecer o pessoal da tripulação também", disse.



Marcelo revelou que em 2020 também teve crise de ansiedade com síndrome do pânico e precisou se tratar. "A gente não escolhe. É uma coisa que desperta em você o gatilho", falou o ator.

