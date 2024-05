Nicolas Prattes posa em clima de romance com Sabrina Sato - Reprodução

Nicolas Prattes posa em clima de romance com Sabrina SatoReprodução

Publicado 25/05/2024 10:10

Rio - Sabrina Sato contou como lida com os comentários preconceituosos que recebe devido ao namoro com Nicolas Prattes, já que a diferença de idade entre eles é de 16 anos. Bem-resolvida, a apresentadora diz que não se importa com a opinião alheia e ressaltou que tem coragem de viver esse amor 'tão lindo'.

fotogaleria

"Eu sou um ser muito livre, é da minha natureza, da minha criação. Então eu nunca deixei de fazer nada na minha vida preocupada com o que os outros vão achar. Eu vou deixar de viver esse amor tão lindo que nunca vivi antes porque incomoda alguém? Infelizmente, ainda existem expectativas antiquadas e julgamentos sobre como nós mulheres devemos nos relacionar, vestir, aparentar, sobre nossa idade e como devemos nos comportar. Quem se incomoda é porque não tem coragem de viver. E coragem a gente tem de sobra", diz Sabrina, de 43 anos, em entrevista à "Vogue Brasil".

À publicação, a apresentadora e Nicolas também recordaram o primeiro encontro deles, após um período interagindo pelas redes sociais. "Eu estava trabalhando e tínhamos marcado o nosso primeiro encontro. Só que estávamos em estados diferentes, eu tinha que pegar o voo e fiquei bastante ansioso por causa do horário. Fiquei tenso com receio de atrasar o trabalho e perder o voo. Imagina? Não tinha como ter essa possibilidade", destacou o ator.

"Ele demorou para chegar, porque estava vindo direto do Rio. E eu que não pareço, mas sou tímida, comecei a beber antes dele chegar. Quando ele chegou, eu já tinha bebido umas três taças de gin (risos). No dia seguinte era um domingo, eu ia trabalhar e ele precisava voltar para o Rio. Fomos tomar café juntos antes de sairmos, quando começou a chegar minha mãe, minha irmã, minha equipe… Precisei sair antes dele e ele ficou tomando café com a dona Kika e a Karina, logo no primeiro date", lembrou Sabrina.

Admiração

Apaixonada, a rainha de bateria da Vila Isabel contou o que mais admira no amado. "Admiro muito o respeito que ele tem pela vida, como ele é grato e dedicado com as pessoas que ele ama e com o trabalho dele. Admiração é algo que a gente sente muito um pelo outro e a gente fala sobre isso e apoia muito não só no trabalho mas com as nossas famílias também".

Nicolas também se derreteu pela namorada e exaltou a relação entre eles. "Temos uma admiração grande um pelo outro, gostamos de estar juntos e estamos o tempo todo um incentivando o outro. Vibramos e celebramos com as conquistas. Ela é uma mulher inspiradora, única, vibrante... E temos muito em comum. A questão da família, de ter essa conexão com as pessoas que amamos, temos pensamentos parecidos".