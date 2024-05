Sophie Charlotte e mais atores de 'Renascer' se reúnem em festa no Rio

Rio - O elenco de "Renascer" confraternizou em um bar da Zona Oeste do Rio, na noite desta sexta-feira. Protagonista da novela, Marcos Palmeira, que interpreta José Inocêncio, foi um dos artistas que marcou presença no local. Intérprete de Eliana, Sophie Charlotte também participou da festa esbanjou simpatia. A atriz posou toda sorridente ao lado de Gabriela Medeiros, que dá vida à Buba, na porta do estabelecimento.

Duda Santos, Xamã, Mell Muzillo, Edvana Carvalho, Juan Paiva, Ana Cecília Costa, Renan Monteiro, Camila Morgado, Giullia Buscacio e Evaldo Macarrão também se divertiram no bar ao lado dos colegas de trabalho.

"Renascer" é uma novela escrita por Bruno Luperi baseada na obra de Benedito Ruy Barbosa. A direção artística é de Gustavo Fernández, direção geral de Pedro Peregrino e direção de Walter Carvalho, Alexandre Macedo, Ricardo França e Mariana Betti.

