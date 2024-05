Gabi Martins presenteia a mãe com nova casa - Reprodução do Instagram

Gabi Martins presenteia a mãe com nova casaReprodução do Instagram

Publicado 04/05/2024 14:18

Rio - Gabi Martins, de 27 anos, surpreendeu a mãe, Maíra Martins, e a presenteou com uma casa nova. Em uma publicação feita no Instagram, neste sábado, a ex-BBB e cantora mostrou aos fãs o momento em que entrega o imóvel para a mãe. As duas se emocionam com a conquista.

fotogaleria



"Comprei uma casa para minha mãe!! Toda honra e glória a Deus! Obrigada Paizinho, o Senhor sabe o quanto eu lutei por isso", escreveu Gabi na legenda. Nos comentários, os fãs da influenciadora digital a parabenizaram pelo gesto. "Que amor! Deus abençoe muito você e toda sua família maravilhosa. Parabéns por honrar teu pai e tua mãe", disse um internauta. "Que lindo", elogiou outro. "Comprei uma casa para minha mãe!! Toda honra e glória a Deus! Obrigada Paizinho, o Senhor sabe o quanto eu lutei por isso", escreveu Gabi na legenda. Nos comentários, os fãs da influenciadora digital a parabenizaram pelo gesto. "Que amor! Deus abençoe muito você e toda sua família maravilhosa. Parabéns por honrar teu pai e tua mãe", disse um internauta. "Que lindo", elogiou outro.

Na publicação, Gabi ainda mostrou alguns cômodos da casa. A área externa conta com piscina, área gourmet e até sauna. No ano passado, Gabi deu um carro de luxo, avaliado em cerca de R$ 433 mil, para o pai, José. "Meu sentimento é de muita gratidão por poder retribuir meu pai. Meu pai trabalha muito, é médico... Antes de comprar meu carro, dei um pra ele, porque ele merece, minha mãe merece. Estou muito grata", disse ela, aos prantos.