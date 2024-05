Camila Queiroz e Klebber Toledo - Rômulo Guimarães /CS Eventos

Publicado 04/05/2024 22:18 | Atualizado 05/05/2024 16:20

Rio - Camila Queiroz, de 30 anos, e Klebber Toledo, de 37, são alguns dos famosos que estão na área VIP do show de Madonna neste sábado (4). O casal, que já assistiu a apresentação da artista em outros países, conversou com o Dia e opinaram sobre a importância da diva pop para o mundo.

Klebber falou da sua relação com a cantora americana. "Eu tenho um projeto muito legal que a gente tenta eternizar a vida de Isaura Garcia, que é uma das maiores cantoras de rádio que já tivemos no nosso país. Então venho me aproximando dela há muitos anos, é um projeto especial, a cara dela, e ao mesmo tempo acompanhando a maior artista viva hoje, a Madonna. Ela tem uma coisa especial, pela liderança, as barreiras que quebrou, as inspirações que ela causa".E Camila completou: "O que ela é como mulher, todas as portas que ela abriu para gente, tudo o que ela representa".Questionados sobre suas músicas preferidas, eles responderam: "Pode colocar todas, 'Holiday', 'Vogue' e por aí vai".O casal também deu detalhes dos looks escolhidos para o show. "Estou com um biquíni que é a cara do Rio de Janeiro e Copacabana. Estou pronta só para me divertir. Eu ajudei o Kleber a se vestir hoje. A gente também inverteu os papéis, ele é quem está com a bolsa", brincou Camila."Estou com uma coisa que é clássica: uma bota, calça confortável e blusa preta que é minha marca registrada", disse o ator.