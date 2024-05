Daniela Mercury é homenageada em show de Madonna - Reprodução do Instagram

Publicado 05/05/2024 10:29

Rio - Daniela Mercury, de 58 anos, se emocionou ao ser homenageada durante o show de Madonna, na praia de Copacabana, na noite deste sábado. Em um vídeo publicado no Instagram, na madrugada deste domingo, a cantora mostrou sua reação ao ver a foto dela projetada no telão em um momento da apresentação e revelou que seu coração 'quase pulou' na hora. A artista também elogiou a Rainha do Pop.

"Estou em êxtase com esse show fantástico de Madonna que tive o privilégio de assistir de dentro do palco junto com os fãs mais fãs do mundo. Meu coração pulou quando vi minha imagem no telão desse show histórico. Minha vida passou pela minha frente. São 40 anos de carreira, po***", escreveu.

"Senti uma alegria, uma honra e uma emoção difíceis de descrever ao receber esse reconhecimento generoso de Madonna. Ela é genial, e, sem dúvida, a maior, mais talentosa, inteligente e potente artista pop do mundo. Madonna fez um carnaval no Rio. Ela nasceu para cantar em Copacabana. Quem não gosta de Madonna bom sujeito não é. Ou é ruim da cabeça ou doente do pé. Viva Madonna e viva o Brasil! Deus salve a Rainha", completou.