Gilson de Oliveira curte dia de praia no RioFabrício Pioyani / Agnews

Publicado 05/05/2024 14:48

Rio - Ex-affair de Gracyanne Barbosa, Gilson de Oliveira aproveitou o domingo ensolarado para curtir uma praia. De sunga, o personal trainer exibiu o corpo musculoso nas areias da Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio, e renovou o bronzeado. No local, ele ainda colocou o papo em dia com um amigo e se refrescou no mar.

No fim do mês passado, Gilson deu detalhes sobre o envolvimento que teve com Gracyanne em uma entrevista conduzida pelo ator Raul Gazolla, no canal do advogado Joabs Sobrinho no YouTube. Na ocasião, o personal contou que sua relação com Gracy durou sete meses e e ainda revelou que o empresário de Belo teria pedido sua demissão da academia em que trabalhava.

"Ele alegou que foi por conta da imagem do casal e também relacionou a imagem que a academia poderia passar por eu ser funcionário. Porém, de mim, nunca saiu absolutamente nada. E se alguma vez saiu alguma coisa, acredito que o erro foi deles por trazer isso à tona", afirmou o atleta, que atualmente tem 132 mil seguidores no Instagram.