Gilson de Oliveira é apontado como pivô da separação de Belo e Gracyanne - Reprodução do Instagram

Publicado 19/04/2024 15:11 | Atualizado 19/04/2024 15:12

Rio - O personal trainer Gilson de Oliveira virou assunto nas redes sociais após ser apontado como pivô do fim do casamento de Belo e Gracyanne Barbosa e Belo. No Instagram, o profissional de 42 anos, que agora tem mais de 18 mil seguidores, compartilha vídeos de seu trabalho em diversas academias do Rio de Janeiro e mostra momentos de seu dia a dia.

Na descrição de seu perfil, Gilson diz que presta consultoria online, auxilia no emagrecimento, em treinos de força e ajuda a reconstruir autoestima e confiança. Em 2024, o treinador foi campeão na categoria Men's Physique Hard, da Brasil Fisiculturismo (Braff). Ele também é praticante de jiu-jitsu.



Em junho do ano passado, Gilson publicou o vídeo de um treino com Gracyanne Barbosa. "Treinão de ombro com a melhor, Gracyanne Barbosa! Só ela não faz cara de desespero", escreveu Gilson. A musa fitness respondeu: "Em busca da melhor versão sempre, obrigada pelo treinão".

Entenda

Após o anúncio da separação de Belo e Gracyanne, o jornalista Leo Dias, do Fofocalizando, do 'SBT', quis sabe se a influenciadora digital estava com Gilson. "Não estou mais, já estive. Nossa relação (dela com Belo) estava ruim há muito tempo. Estávamos decididos a separar", declarou. Ela reforçou que atualmente está sozinha e que se arrependia de ter magoado o cantor.

Desde então, os internautas lotam as redes sociais de Gilson de Oliveira com comentários relacionados ao fim do relacionamento de Gracy e Belo. "É ele que é amante da Gracyanne Barbosa", comentou uma seguidora. "Mexeu com Belo mexeu com todos os pagodeiros", disse outra. "Profissional bom que pega mulher dos outros", escreveu mais um.