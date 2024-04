Personal trainer é apontado como pivô da separação de Belo e Gracyanne Barbosa - Reprodução / Instagram

Publicado 19/04/2024 13:29 | Atualizado 19/04/2024 14:12

Rio - A repercussão do fim da relação de 12 anos entre Gracyanne Barbosa e Belo é grande. Desde que a informação tornou-se pública, internautas lotaram de comentários as redes sociais de Gilson de Oliveira, apontado como o pivô.



Desde que a musa fitness confirmou a informação, o nome de Gilson, personal de Gracyanne, veio à tona, e o seu pefil do Instagram recebeu muitas visitas. Em uma publicação feita há dois dias, diversos internautas comentaram sobre o ocorrido. "É ele que é amante da Gracyanne Barbosa", comentou uma seguidora. "Mexeu com Belo mexeu com todos os pagodeiros", disse outra. "Profissional bom que pega mulher dos outros", escreveu mais um.

Nas redes do cantor não foi diferente. Diversos seguidores deixaram comentários na última publicação , incluindo uma da própria Gracyanne. "Um espetáculo", escreveu. Muitos reagiram com humor e estão ansiosos por um disco novo. "Belo e Gracyanne separados… dito isso, que venham os pagodes da melhor qualidade", brincou o fã. "Belo corno, música boa", disse mais um. "Se preparem pro novo álbum dele, já tô preparando as lágrimas", falou o terceiro.

A separação foi dada em primeira mão pelo colunista Lucas Pasin, do UOL. Ao DIA, a assessoria do casal confirmou a informação e ressaltou: "O cantor Belo não vai se pronunciar sobre sua vida pessoal e reforça que está focado em sua carreira. Gracyanne Barbosa reafirma que o amor entre o casal não acabou, mas confirma a separação atual".