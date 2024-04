Thais Fersoza e Michel Teló curtem dia de praia - Reprodução do Instagram

Publicado 19/04/2024 09:32

Rio - Thais Fersoza aproveitou a manhã ensolarada desta sexta-feira, em uma praia do Rio com o marido, Michel Teló. De maiô, a apresentadora renovou o bronzeado nas areias e exibiu o corpão em forma. Em uma foto publicada no Instagram, ela ainda aparece ganhando uma mão boba do cantor.

"Prainha pra começar o dia! Tem coisa mais gostosa que solzinho pela manhã? Tem sim… se ele for com quem a gente ama! ", escreveu ela na legenda. Os fãs reagiram à postagem. "Fala pro Michel tirar a mão pra não ficar marcado no bronze (risos). Lindos", aconselhou um internauta. "Casalzão", disse outro.

Michel e Thais se conheceram no carnaval de 2012, em um camarote na Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro. Os artistas se casaram em 2014 e são pais de Melinda e Teodoro. Em fevereiro, o cantor surprendeu a apresentadora com um novo pedido de casamento durante a apresentação do Bloco Bem Sertanejo, no Parque Ibirapuera, em São Paulo.