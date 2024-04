Lexa e Ricardo Vianna estão no Japão - Reprodução do Instagram

Publicado 19/04/2024 08:23

Rio - Lexa e Ricardo Vianna estão curtindo uns dias de férias no Japão, no maior clima de romance. Em uma publicação feita no Instagram Stories, nesta quinta-feira, o ator compartilhou uma foto em que aparece beijando a noiva em meio às belezas de Tóquio. Em outro clique, os dois aparecem abraçadinhos.

Na legenda, o artista se declarou para a cantora. "No budismo aprendi o quanto ser grato é importante. Sou muito grato a minha vida, minha saúde e de todos que me cercam. Gratidão pela minha família linda e por ela ter aumentado com mais uma mulher incrível. Gratidão por você existir na minha vida, gostosa. Te amo", escreveu.

Lexa foi pedida em casamento por Ricardo, em fevereiro, durante uma viagem do casal à Noruega. O momento especial teve direito a aurora boreal, montanha e neve. Os dois assumiram o namoro publicamente em novembro do ano passado