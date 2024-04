Alexandre Nero e Karen Brusttolin - Rogério Fidalgo / Agnews

Publicado 19/04/2024 07:41 | Atualizado 19/04/2024 07:56

Rio - Alexandre Nero e a mulher, Karen Brusttolin, estiveram no Teatro Riachuelo, no Centro do Rio, para conferir sessão especial do espetáculo "A Noviça Rebelde", estrelado por Larissa Manoela, Malu Rodrigues e Pierre Baitelli, na noite desta quinta-feira. Simpáticos, os dois posaram juntinhos e sorridentes para fotos no local. Os figurinos do musical, inclusive, são de Karen, com assistência de Julia Altahyde e Luciano Silva.

Outras celebridades como Aline Fanju, Lorena Comparato, Marcus Majella e Dandara Albuquerque também prestigiaram a peça da plateia.

"A Noviça Rebelde" estreia, nesta sexta-feira, em uma versão absolutamente inédita, com Malu Rodrigues e Pierre Baitelli vivendo o icônico casal Maria e Capitão Von Trapp e Larissa Manoela no papel de Liesl, além de um elenco formado por mais 40 atores. A produção fica em cartaz até 23 de junho. Os ingressos custam a partir de R$ 19.

Para quem não sabe, o musical é um clássico. Estreou na Broadway em 1959 e nunca mais foi esquecido. A trajetória de sucesso inclui oito prêmios Tony para a montagem original, um longa-metragem (1965) vencedor de cinco troféus no Oscar, incluindo o de Melhor Filme, e incontáveis versões mundo afora ao longo das últimas décadas.